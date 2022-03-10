Приштина, Сербия, 10 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц в эфире телепередачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini заявила, что ее визиты в Грецию по обстановке не отличаются от визитов в страны, признавшие независимость Косово: по приезде ее встречает глава греческого МИД, она проводит встречи с лидерами страны и парламентариями.

Mfa-ks.net Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла

По словам политика, Греция стремится поддерживать хорошие отношения с Косово и недалек тот час, когда эта страна ЕС признает его независимость. Четких сроков, тем не менее, Гервала не назвала.

По словам главы косовского МИД, она также встречалась с представителями других государств, не признающих Косово, и при этом отметила признаки будущего изменения их позиций.

Гервала-Шварц предупредила о предстоящем визите в Израиль, который признал независимость Косово в 2020 году благодаря посредничеству Дональда Трампа.