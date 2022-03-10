Москва, 10 марта, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В четверг, 10 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −5… −3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 11 марта в Москве также без осадков, температура воздуха −14… −12 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 764 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −7… −2 °C днём. Ночью — −17… −12 °C.

В пятницу, 11 марта, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −4… +1 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C.

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