Владивосток, 10 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке цены на первичном рынке жилья превышают среднероссийские более чем на 20%, сообщили эксперты «Востокгосплана».

Government-nnov.ru Строительство жилья

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Средняя цена на квартиры в ДФО с 2012 года превышает среднероссийский показатель.

«На первичном рынке жилья с 2005 по 2011 годы сохранялось незначительное превышение цен над среднероссийскими (в пределах 5%), которое начиная с 2012 колебалось в пределах 15−25%. Пик роста цен на Дальнем Востоке и в целом по РФ пришелся на 2020 год (24,2% и 23,3% к 2019 году соответственно), обеспечив максимальный их уровень — 91,1 тыс. руб. за 1 кв. метр (в среднем по стране — 79,01 тыс. руб. за 1 кв. метр)», — пояснили аналитики «Востокгосплана».

На вторичном рынке жилья на Дальнем Востоке до 2010 года цены отставали от среднероссийских в среднем 3,5%. Впоследствии средняя цена стала превышать среднероссийский уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, в перспективе на российском рынке жилья следует ждать стабилизации цен, заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о 5-процентном росте стоимости московских новостроек.