Канск, Красноярский край, 10 марта, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на полигоне твёрдых коммунальных отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Yarregion.ru Полигон

Сообщение о гибели 35-летнего мужчины поступило в следственные органы 4 марта. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, рабочий трудился у индивидуального предпринимателя, занимаясь сбором и выгрузкой коммунальных отходов на автомобиле МАЗ в Канске. В ночь с 3 на 4 марта потерпевший вместе с двумя другими работниками собрали бытовые отходы в городе. Утром они прибыли на полигон твердых коммунальных отходов для выгрузки.

Выгрузив мусор, потерпевший встал между бортом и кузовом автомобиля и начал очищать транспорт от оставшихся отходов. В этот момент другой работник, не убедившись в отсутствии людей около мусоровоза, нажал кнопку опускания борта кузова. Мужчину придавило бортом кузова. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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