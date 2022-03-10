Якутск, , 06:50 — REGNUM В Якутске задержан мужчина, осуждённый за посягательство на имущество. Он находился под подпиской о невыезде и скрывался от следственных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе управления войск Росгвардии по республике.

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Сотрудники надзорного ведомства заметили подозрительного мужчину во время патрулирования улиц. Якутянин был в состоянии алкогольного опьянения и, увидев автомобиль правоохранителей, попытался скрыться в подъезде. Реакция мужчины показалась сотрудникам Росгвардии странной, поэтому у него решили проверить документы. Выяснилось, что якутянин находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года оперативники Мирнинского района Якутии разыскали женщину, 15 лет находящуюся в федеральном розыске за незаконное получение кредита.