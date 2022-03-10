Пекин, 10 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 13,3% в годовом исчислении до 6,2 трлн юаней за первые два месяца 2022 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Как экспорт, так и импорт продолжили двузначный рост в период с января по февраль, увеличившись на 13,6% и 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно, по данным Главного таможенного управления Китая.

В долларовом выражении общий объем торговли за этот период составил $973,45 млрд, увеличившись на 15,9% в годовом исчислении, показали данные.