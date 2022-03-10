Владивосток, 10 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году количество выявленных поддельных рублевых банкнот увеличилось на 10% в сравнении с 2020 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Читайте также: На Урале поймали очередного сбытчика фальшивых денег

Всего было в банковской системе Приморья обнаружено 236 фальшивых купюр.

«Традиционно кассиры банков выявляют больше всего подделок номиналом 5000 рублей, именно с ними нужно быть особенно внимательными. В прошлом году на эти денежные знаки пришлось 93% всех фальшивых банкнот Банка России, выявленных в Приморье», — сказал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Тысячерублевые купюры встречались в 16 раз реже пятитысячных. Двухтысячные подделывали крайне редко из-за сложности воспроизведения: за год в банках Приморья обнаружено всего две таких купюры, годом ранее — три.

В основном банки выявляют рублевые подделки, но иногда попадаются фальшивые банкноты других государств. Из общего числа выявленных в крае фальшивок каждая двенадцатая приходилась на 100 долларов США. Поддельная валюта других государств в банковской системе Приморья не встречалась.

Всего в 2021 году в банках Дальнего Востока было обнаружено 623 поддельных купюры Банка России и 67 фальшивых банкнот других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 23-летний житель Нижнего Тагила попался на сбыте поддельных денег.