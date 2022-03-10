Пекин, , 05:57 — REGNUM Китай обнародовал руководящие принципы по установлению стандартов, связанных с интернетом транспортных средств, в рамках усилий по защите Интернета и безопасности данных в отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

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К концу 2023 года должна быть первоначально создана система сетевой безопасности и стандартов безопасности данных для сектора, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая. В плане также говорилось, что система должна быть дополнительно усовершенствована к 2025 году, когда будет завершено более 100 стандартов.

Интернет транспортных средств — это развивающаяся форма бизнеса, которая объединяет технологии сетевых коммуникаций нового поколения, в частности, в области автомобилей, электроники и автомобильного транспорта.