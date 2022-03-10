Омск, 10 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Омске завершено расследование уголовного дела об убийстве 36-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

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Дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека») было возбуждено в январе 2022 года — после смерти женщины, доставленной в больницу с травмами. Она умерла 7 января 2022 года.

По данным следствия, омичка несколько дней подряд распивала спиртное с мужем в квартире на улице Малиновского. 6 января после утреннего застолья 36-летний мужчина жестоко избил жену. Конфликт продолжился вечером, соседи вызвали полицию.

Потерпевшая получила травма головы и переломы ребер. Скорая помощь доставила её в больницу, где она скончалась. Супруг был заключён под стражу

Расследование завершено. Обвиняемый признал вину и заявил, что избил жену из-за того, что ему не хватило водки. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция устанавливает детали конфликта между внуком и пожилой женщиной, которую мужчина избил.

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