Бразилиа, , 05:56 — REGNUM Высший избирательный суд Бразилии предложил администрации мессенджера Telegram совместную работу по борьбе с распространением фейков. Об этом сообщает газета Antagonista со ссылкой на письмо главы ведомства Эдсона Факина.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое сотрудничество преследует цель обеспечить безопасность национальных выборов путем обнаружения повторяющейся активности и реагирования на нее», — говорится в документе.

При этом у бразильского ЦИК уже имеются аналогичные соглашения с соцсетями Twitter и Facebook, а также с мессенджером WhatsApp. В своем письме Факин также предлагает Павлу Дурову создать канал связи для обсуждения борьбы с фейками о выборах в Бразилии.

Ранее другое издание Valor Economico сообщало, что Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за распространения фейков среди пользователей мессенджера. При этом бразильские власти пытаются добиться от владельцев Telegram открыть в республике юридическое представительство.