Бразилиа, 10 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Высший избирательный суд Бразилии предложил администрации мессенджера Telegram совместную работу по борьбе с распространением фейков. Об этом сообщает газета Antagonista со ссылкой на письмо главы ведомства Эдсона Факина.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Такое сотрудничество преследует цель обеспечить безопасность национальных выборов путем обнаружения повторяющейся активности и реагирования на нее», — говорится в документе.

При этом у бразильского ЦИК уже имеются аналогичные соглашения с соцсетями Twitter и Facebook, а также с мессенджером WhatsApp. В своем письме Факин также предлагает Павлу Дурову создать канал связи для обсуждения борьбы с фейками о выборах в Бразилии.

Ранее другое издание Valor Economico сообщало, что Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за распространения фейков среди пользователей мессенджера. При этом бразильские власти пытаются добиться от владельцев Telegram открыть в республике юридическое представительство.