Якутск, , 06:24 — REGNUM В Якутии подходит к концу период зимнего завоза грузов в труднодоступные территории. Один из зимников закроют 1 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Вилюй».

Зимник

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С этого же дня начнут поэтапно снижать грузоподъёмность автомобилей, следующих по ещё одному зимнему пути на автодороге «Колыма». С 15 апреля предполагается закрыть все зимники на этой дороге и «Вилюе».

По данным на 9 марта доставлены 62,4% от запланированных грузов — 506 тыс. тонн из 812 тыс. тонн. В перевозке задействована 791 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Якутии столкнулись с дефицитом железнодорожных вагонов, которыми можно доставлять грузы. Они обратились за помощью к руководству республики.