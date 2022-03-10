Лима, , 06:55 — REGNUM Министр обороны Перу Хосе Луис Гавидиа 10 марта призвал членов Конгресса Перу сотрудничать с исполнительной властью после вынесения вотума доверия кабинету министров во главе с Анибалом Торресом.

Конгресс Перу Congreso de la República del Perú

Как сообщает перуанское новостное агентство Andina, политик заверил парламентариев, что для помощи в формулировке законопроектов им будут предоставлены все рабочие материалы правительства.

Политик поблагодарил Конгресс за доверие и заявил, что в ближайшее время правительство добьется конкретных материалов. Гавидиа заверил сомневающихся в том, что правительство защищает суверенитет и целостность территории Перу, несмотря на споры по вопросу о выходе Боливии к морю.

«Вооруженные силы несут конституционную обязанность защищать нашу территорию и целостность нашей страны, и я всегда обещал не уступать ни пяди. Суверенитет гарантирован», — заявил министр.

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