Пекин, 10 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Задав целевой показатель экономического роста на уровне около 5,5% в 2022 году, Китай установил «относительно высокую планку» на фоне множества проблем внутри страны и за рубежом и проложил путь к дополнительным мерам стимулирования, говорится в статье The Wall Street Journal, передает агентство Синьхуа.

Китай

Экономисты говорят, что на самом деле это гораздо более тяжелый подъем, чем целевой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Китая на 2021 год, учитывая статистические искажения, связанные с COVID в прошлом году, и нарастающие препятствия, с которыми сталкивается Китай, говорится в статье.

Что касается денежно-кредитной политики, то в статье говорилось, что центральный банк Китая может еще больше снизить ключевые процентные ставки, «поскольку инфляция в Китае представляет меньшую проблему, чем на Западе».

«Государственная политика поддержки роста должна быть сильнее, чем в прошлом году», — сказал директор Института Восточной Азии при Национальном университете Сингапура Берт Хофман.

Китай совершит потенциальный сдвиг «в сторону увеличения инвестиций в зеленую энергетику, что поможет стране достичь своих долгосрочных целей в области изменения климата при одновременном повышении краткосрочного ВВП», — сказала главный экономист ING Bank по Китаю Айрис Панг.