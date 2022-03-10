Пекин, 10 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Китая (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 0,9% в годовом исчислении в феврале, не изменившись по сравнению с ростом, наблюдавшимся за аналогичный период прошлого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 9 марта агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,6% из-за роста спроса на продовольствие во время Праздника весны, который снизился в феврале этого года, наряду с колебаниями мировых цен на энергоносители, отметил Дун Лицзюань, старший статистик бюро.

Согласно данным, цены на продовольствие выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту месячной потребительской инфляции на 0,26 процентных пункта.

Цены на товары промышленного потребления выросли на 0,8% по сравнению с январем, чему способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 6,2%, 6,7%и 1,3% соответственно.