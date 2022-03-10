Лима, 10 марта, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Перу Анибал Торрес 9 марта заявил, что получил вотум доверия в Конгрессе и теперь считает себя обязанным продолжать работу по достижению консенсуса.

Мачу-Пикчу. Перу

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что «Перу нужно, чтобы мы работали вместе для движения вперед».

В ночь с 8 на 9 марта пленарное заседание Конгресса вынесло вотум доверия кабинету министров под председательством Анибала Торреса 64 голосами против 58 при двух воздержавшихся.

В ходе девятичасового заседания Торрес представил конгрессменам политику правительства, а различные министры его правительства ответили на вопросы парламентариев.

Президент Педро Кастильо поблагодарил Конгресс за принятое решение. Напомним, это уже пятый предложенный им состав правительства. Предшественник Торреса Эктор Валери продержался лишь четыре дня.