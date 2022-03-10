Пекин, 10 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет затраты на товары у заводских ворот, вырос на 8,8% в годовом исчислении в феврале, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 9 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 9,1% в годовом исчислении, зарегистрированным в январе этого года, показали данные бюро. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 0,5% в феврале по сравнению со снижением на 0,2% в январе.

По словам старшего статистика бюро Дуна Лицзюаня, рост цен на сырую нефть и цветные металлы привел к ежемесячному увеличению индекса потребительских цен в феврале. PPI добычи нефти увеличился на 13,5% в месячном исчислении, в то время как показатель переработки цветных металлов вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

По словам Дуна, переносящий эффект прошлогодних колебаний цен способствовал росту индекса потребительских цен в феврале примерно на 8,4 процентных пункта в годовом исчислении. Согласно официальным данным, индекс потребительских цен Китая вырос на 8,1% в годовом исчислении в 2021 году.