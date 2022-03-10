Хабаровск, 10 марта, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» в столице региона реализуется плохо.

ИА REGNUM
Во дворе

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Глава края напомнил, что работы по реновации финансируются из федерального бюджета Минвостокразвития. Для Хабаровского края уже заложено порядка 1,2 млрд рублей.

«Вместе мы провели онлайн-голосование жителей города. В результате горожане отдали свои голоса за обновление 536 дворов. Но чиновники администрации Хабаровска решили подать заявку на реновацию лишь 68 дворов краевой столицы, а смогли оформить пакет документов и вовсе на 53 проекта. Пропорция, которая становится плохой традицией.

Надеюсь, хотя бы 53 двора в Хабаровске смогут привести в порядок. Поручил минжкх внимательно следить за работами», — сообщили в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, во дворах Хабаровска установят малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки, отремонтируют дороги.