Сан-Хосе, , 06:17 — REGNUM Глава отдела социального развития Экономической комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна ЭКЛАК Альберт Аренас 9 марта выступил в последний день виртуального Регионального форума по устойчивому развитию с докладом об углублении гендерного и образовательного неравенства в ЭКЛАК из-за пандемии COVID-19.

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Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, Аренас заявил, что пандемия обозначила неравный доступ к образованию, а также усилила последствия более раннего экономического кризиса, что привело к дополнительному росту бедности, безработицы и неформальной занятости, а также к углублению гендерного неравенства.

Политик заявил, что вызванные коронавирусом социальные проблемы могут привести к «потере» подрастающего поколения латиноамериканцев. По его словам, чтобы справиться с кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, необходимы комплексные среднесрочные стратегии в области здравоохранения, образования, экономической и социальной защиты.

В частности, необходимо обеспечить инклюзивность образования и равный доступ к знаниям для мужчин и женщин. Разрыв в доступе к образованию был особо явно обозначен в ходе затянувшегося на 56 недель периода дистанционного обучения.

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