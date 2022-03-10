Владивосток, 10 марта, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Приморье с 6 по 8 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 101 водителя с признаками опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

01.мвд.рф Авария

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В семи случаях установлен факт повторной пьяной езды. В отношении злостных нарушителей ПДД возбуждены уголовные дела.

В Находка нетрезвый 34-летний водитель автомобиля Toyota Allion спровоцировал ДТП с материальным ущербом. Не справившись с управлением, мужчина въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности никто не пострадал. Установлено, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения, обучение не проходил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге осудили и взяли под стражу в суде 20-летнюю Юлию Матвееву, которая в пьяном состоянии села за руль автомобиля Porsche Macan и врезалась в автомобиль, за рулем которой находилась многодетная мать. В результате ДТП женщина погибла.