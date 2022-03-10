Гавана, , 06:15 — REGNUM На Кубу 10 марта прибыла группа из 74 незаконных мигрантов из Мексики. Их возвращение проводилось в соответствии с двусторонним соглашением о возвращении кубинцев, по которому уже 596 граждан Кубы были доставлены на родину с начала текущего года.

Куба (сс) Pedro Szekely

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, в международный аэропорт Хосе Марти в Гаване прибыли 46 мужчин и 28 женщин. Несостоявшихся мигрантов протестировали на наличие коронавирусной инфекции, им предоставили медицинскую помощь и питание, а затем доставили в родные города и деревни.

Власти Кубы сообщили, что в 2022 году это уже 22-я операция по возвращению мигрантов, в результате чего на Кубу были возвращены около пяти тысяч человек. Подчеркивается, что возвращенные граждане не нарушили миграционного законодательства Кубы: они покинули остров на законных основаниях, а затем транзитом через третьи страны прибыли в Мексику, где присоединились к нелегальному потоку мигрантов, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

Попытка нелегально попасть в США часто заканчивается для авантюристов трагедией: нередки случаи похищения людей, грабежей и изнасилований.

Куба выступает за упорядочение и обеспечение безопасности миграционного потока и осуждает США за агрессивную политику по этому вопросу, обвиняя их в нарушении миграционных соглашений.

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