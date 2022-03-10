Владивосток, 10 марта, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке 11 марта пройдёт ярмарка вакансий для женщин — будет предложено более 80 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Kmf40.ru На ярмарке вакансий

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Как пояснили в Приморском центре занятости, в ярмарке вакансий будут участвовать различные предприятия, организации, агентства недвижимости, «Примсоцбанк», Всероссийский детский центр «Океан» и другие. Есть запросы на трудоустройство юрисконсульта, начальника отдела продаж, учителя, финансового консультанта, инженера-химика.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Подмосковья в пунктах временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР пройдут ярмарки вакансий.