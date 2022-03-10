Биробиджан, , 05:38 — REGNUM Жители столицы Еврейской АО не могут дождаться городских автобусов. У перевозчика сбилось расписание, сообщило РИА «Биробиджан».

На остановке Cap.ru

Читайте также: Общественный транспорт Якутска оказался на грани коллапса

О проблемах с передвижением по городу на общественном транспорте горожане сообщили в соцсетях. По словам жителей микрорайона «Парковая», автобусы приезжают не по расписанию, в произвольное время, взрослые и дети вынуждены долго мёрзнуть на остановке. Проблему с перевозками пассажиров констатировали также в других районах Биробиджана. Некоторые ждут автобуса более 40 минут, а потом вынуждены вызывать такси. Уладить ситуацию обещал мэр Биробиджана Максим Семёнов.

«На линии всего работает шесть автобусов, сегодня их было пять, соответственно расписание сбилось. С перевозчиком, который обслуживает маршрут №18, будет вестись претензионная работа. Такая ситуация не должна повторяться. Если говорить про маршрут № 2, то в адрес индивидуального предпринимателя, направлен запрос о необходимости предоставления отчётной информации, сформированной посредством системы ГЛОНАСС. Кроме того, информация по данному факту будет проверяться сотрудниками мэрии города, во время проведения рейдовых мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях выявления нарушений в сфере регулярных перевозок пассажиров», — отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. Частные перевозчики не справляются, признал глава города Евгений Григорьев.