В столице Еврейской АО возникли проблемы с общественным транспортом
Биробиджан, 10 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Жители столицы Еврейской АО не могут дождаться городских автобусов. У перевозчика сбилось расписание, сообщило РИА «Биробиджан».
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О проблемах с передвижением по городу на общественном транспорте горожане сообщили в соцсетях. По словам жителей микрорайона Парковая, автобусы приезжают не по расписанию, в произвольное время, взрослые и дети вынуждены долго мёрзнуть на остановке. Проблему с перевозками пассажиров констатировали также в других районах Биробиджана. Некоторые ждут автобуса более 40 минут, а потом вынуждены вызывать такси. Уладить ситуацию обещал мэр Биробиджана Максим Семёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии засыпали мэрию жалобами на работу общественного транспорта. Частные перевозчики не справляются, признал глава города Евгений Григорьев.