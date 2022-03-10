Лондон, , 05:07 — REGNUM Министерство обороны Великобритании признало, что воевать на Украину могло отправиться «небольшое количество» военнослужащих, самовольно оставивших места несения службы. Об этом представитель военного ведомства 9 марта сообщил телеканалу Sky News.

Британские солдаты Royal Navy

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По словам военного чиновника, им известно «о небольшом количестве солдат», которые нарушили приказы, самовольно покинули части и «могли отправиться на Украину как частные лица».

представитель министерства обороны Великобритании «Мы активно и решительно призываем их вернуться в Соединённое Королевство. Всем военнослужащим запрещены поездки на Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет».

Представитель военного ведомства подчеркнул, что всех уехавших на Украину ждут «дисциплинарные и административные последствия».

Ранее о недопустимости создания этими людьми потенциально опасной для Соединённого Королевства ситуации заявил министр обороны Бен Уоллес.

По информации газеты The Guardian, в созданный президентом Украины Владимиром Зеленским Иностранный легион решил вступить 30-летний ветеран британской морской пехоты Бен Грант, заявивший в интервью на вокзале во Львове, что он «нужен людям» на Украине. Бен является сыном депутата Палаты общин от правящей Консервативной партии Хелен Грант. По его словам, данное решение было принято им «исключительно по собственной инициативе». Ни мать, ни власти страны о нём не знали.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецслужбы и военная разведка США проводят масштабную кампанию по вербовке сотрудников ЧВК для их отправки на Украину.

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