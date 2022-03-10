Арсеньев, Приморский край, 10 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В Арсеньеве возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

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4 марта в доме по улице Уссурийской в Арсеньеве обнаружено тело 61-летнего мужчины.

По подозрению в совершении преступления задержан 60-летний приятель потерпевшего.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 марта у мужчин было застолье, в ходе которого они поссорились и один из приятелей нанес не менее четырех ударов ножом по телу друга. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 64-летней местной жительницы.