Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Сохранение заработной платы в течение как минимум трёх месяцев своим украинским сотрудникам, призванным на родину на военную службу, обещала американская компания Tesla. Об этом 9 марта сообщил телеканал CNBC.

Tesla

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Уточняется, что руководство компании разослало письменную директиву своим украинским сотрудникам в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В документе сказано, что сотрудники компании Tesla, являющиеся гражданами Украины, будут получать зарплату как минимум в течение трёх месяцев, в случае, если их попросят вернуться на родину для участия в боевых действиях.

По истечении трёх месяцев компания примет дальнейшее решение касательно украинских сотрудников, исходя из того, как будет развиваться ситуация на Украине.