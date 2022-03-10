Токио, , 04:29 — REGNUM Токийская фондовая биржа 10 марта открылась ростом основных котировок на фоне снижения цен на нефть. Это следует из данных крупнейшей в Азии торговой площадки.

Рост Apu-svao.ru

Индекс Nikkei, включающий акции 225 ведущих компаний Японии, на старте торгов поднялся на 2,99%, до уровня в 25 455,96 пункта.

Наибольший рост продемонстрировали акции автопроизводителей, авиаперевозчиков и финансового сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 марта рекордным (с июня 2020 года) суточным приростом на фоне ощутимого снижения цен на нефть и «компромиссных» заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

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