Владивосток, 10 марта, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флэшмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы-SUP-бордисты посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Организаторы флэшмоба Флэшмоб на льдине

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"Мы соберемся на Токаревском маяке с российской символикой. Подготовим сапы и выйдем на воду, далее высадимся на самой большой льдине и устроим там флэшмоб. Будет очень зрелищно и поистине патриотически. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам», — рассказали организаторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе.