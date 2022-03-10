Вашингтон, 10 марта, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Обвиняемый в причастности к хакерской атаке на на производителя программного обеспечения Kaseya в 2021 году гражданин Украины Ярослав Васинский был экстрадирован в Соединённые Штаты. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба минюста США.

Christoph Scholz Хакер

Васинский прибыл в зал суда в городе Далласе в американском штате Техас через восемь месяцев после кибератаки на Kaseya, в которой он, как утверждается, непосредственно принимал участие.

Гражданину Украины были предъявлены обвинения в сговоре в мошеннических целях, а также в нанесении ущерба защищённой технике и в сговоре с целью отмывания крупной денежной суммы. В случае, если суд признает Васинского виновным, ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

Васинский был задержан в Польше в октябре 2021 года и оставался там под арестом до начала марта текущего года. Как утверждает гособвинение, он и его сообщники в составе организации REvil умышленно внедряли вредоносное ПО в компьютерные сети с целью кибервымогательства. Всего жертвами киберпреступников с марта 2019 по август 2021 года стали десять компаний в том числе и Kaseya. Кроме того, действия хакеров привели к заражению компьютеров более 1,5 тыс. организаций по всему миру.