Хабаровск, , 04:24 — REGNUM Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство сжиженного природного газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Компания «Востокарктикнефтегаз Ракитное» создаст малотоннажное производство СПГ мощностью 33,6 тыс. тонн в год. Первую очередь завода запустят в августе 2024 году. Работу на новом заводе получат 32 специалиста. В январе 2025 года планируется ввести вторую очередь мощностью 16,8 тыс. тонн.

Инвестиции в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составят 2,4 млрд рублей.

«Благодаря созданию собственного производства будет снижена экологичность промышленных, транспортных и сельхозпредприятий, а также себестоимость производимой в регионе продукции. За счёт присоединения к сетям единой энергосети тариф на электроэнергию для предприятий, работающих на «Ракитной», будет снижен в два раза», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, зависимость Европейского союза от российского газа преувеличена, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала тот факт, что Еврокомиссия предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который следует реализовать до 2030 года.