Красноярск, 10 марта, 2022, 04:05 — ИА Регнум. В четверг, 10 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −9… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

(сс) E.doroganich Красноярск

В 07:40 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 10 на 11 марта ожидается до −21… −17 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В пятницу, 11 марта, в Красноярске до −14… −12 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −23… −19 °C.

В субботу, 12 марта, в Красноярске ожидается до −16… −14 °C днём и до −22… −20 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 марта на севере центральных районов Красноярского края температура воздуха ночью местами до −34… −30 °C.

10−14 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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