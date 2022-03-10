Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Утверждение о том, что США не занимаются разработками биологического и химического оружия сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Соответствующее заявление она опубликовала 9 марта в своём Twitter.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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Как пояснила Псаки, власти США приняли к сведению утверждения России об обнаружении на территории Украины лабораторий США по производству биологического и химического оружия. Утверждения России Псаки назвала ложными, и предположила, что такие заявления являются частью «операции с целью дезинформации».

По словам Псаки, США «в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо». В то же время пресс-секретарь Белого дома поясняет, что Россия, якобы, «прибегала к использованию химического оружия», но пытается обвинить страны Запада в своих же нарушениях.

По мнению Псаки, после выступлений России с «заведомо ложными утверждениями» в адрес США, и учитывая, что Китай «поддерживает эту пропаганду», США должны следить за тем, чтобы Россия не воспользовалась возможностью применить химическое или биологическое оружие на Украине, либо осуществить такую операцию под чужим флагом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Пентагона Джон Кирби назвал абсурдными утверждения о том, что США в лабораториях на Украине работали над созданием биологического оружия.

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