Москва, 10 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Сеть городских кинотеатров подготовила для юных москвичей программу «Детский полдень в «Москино». Об этом 10 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, специальная программа пройдёт в период с 10 по 31 марта. Ожидается, что кинопоказы состоятся сразу в пяти кинотеатрах сети «Москино».

"К программе присоединились кинотеатры «Тула», «Спутник», «Березка», «Полет» и «Сатурн». Она продлится три недели, так что посетить сеансы можно будет и во время весенних каникул. Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние два года», — сообщила Сергунина.