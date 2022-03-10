Красноярск, , 03:53 — REGNUM Муниципальное казённое учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» объявило тендер, в рамках которого планируется определиться с исполнителем на строительный контракт. В задачи победителя входит возведение школы в микрорайоне «Метростроитель» в Красноярске. Максимальная стоимость контракта составит 1 170 691 187,92 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Итоги тендера подведут 30 марта 2022 года. Профинансируют работы средствами городского бюджета. Работы по условиям контракта должны быть завершены до 15 мая 2024 года.

Напомним, также ранее был объявлен тендер на строительство крупной школы в Новокузнецке. Первые торги прошли без участников, потому их объявили повторно. Стартовая цена контракта составляет 1,8 млрд рублей.