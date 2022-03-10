Мехико, 10 марта, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в частном доме в штате Пуэбло в центральной части Мексики, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Уточняется, что среди погибших трое — женщины. При этом одному из находившихся в доме удалось выжить, он сейчас находится в критическом состоянии с ранениями головы, ноги и плеча. В прокуратуре добавили, что в доме, где произошло убийство, ранее торговали наркотиками.

«Все указывает на то, что произошедшее было борьбой между бандами», — отметили в прокуратуре штата Пуэбло.

Пока погибших не опознали, однако в ведомстве не исключают, что все они являются приезжими. В настоящее время нападавших разыскивают мексиканские силовики.