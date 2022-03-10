Владивосток, 10 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Создание восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути на базе Владивостокского морского торгового порта («ВМТП») признали приоритетным инвестиционным проектом Приморья — такое решение приняли на очередном заседании совета по привлечению инвестиций в экономику края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

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Проект подразумевает возведение в крае двух глубоководных причалов и всей необходимой обеспечивающей портовой инфраструктуры на искусственно создаваемом земельном участке площадью до 22 га для оказания комплексной логистической услуги по транзиту грузов между Северо-Западной Европой и Восточной Азией.

Во время строительства в крае планируется создать более 300 рабочих мест с заработной платой выше средней по региону. Ещё около 850 рабочих мест появятся уже в процессе работы транспортного узла.

В качестве ключевых эффектов от реализации проекта рассматриваются также увеличение перерабатывающей мощности портовой инфраструктуры края, что существенно повысит конкурентоспособность отрасли, и создание условий для увеличения грузопотока по Северному морскому пути, что позволит осуществить своевременное обеспечение жителей северных регионов продуктами питания, строительными материалами, техникой и оборудованием.

Срок реализации проекта — 2021−2026 годы. В настоящее время уже проводятся изыскательские работы, разработка проектной документации, получение согласующей и разрешительной документации.

Ещё один инвестиционный проект, который получил статус приоритетного, нацелен на развитие портовой инфраструктуры во Владивостоке на причале 44 и 43А. Инициатор — АО «Дальневосточный коммерческий холодильник».

«Ситуация требует сейчас внимательного подхода к инвестициям. Инвесторы должны пересмотреть свою политику, в том числе с учетом возросшей банковской ставки, возможностей работать по линии импортозамещения, на оборудовании отечественного производства, а также производства КНР и Республики Беларусь — тех стран, которые не попали в список недружественных государств. Мы, со своей стороны, поддержим те проекты, которые позволят заниматься переработкой пищевых продуктов, развитием сельского хозяйства, собственных производств. Кроме того, это, конечно, и жилищное строительство в части выполнения обязательств перед дольщиками, сиротами и теми, кто ждет расселения из ветхого и аварийного жилья. Приветствуем и проекты, связанные с логистикой. По этим проектам у нас есть все необходимые резервы», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Отмечается, что за 9 месяцев 2021 года в экономику Приморья вложено инвестиций более чем на 137 млрд рублей — увеличение к 2020 году составило 14%. По этому показателю край занимает 27 место в России.

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