Москва, 10 марта, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Власти Судан выражают благодарность России за продовольственную помощь, которую оказала РФ указанной африканской республике. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведовства.

Arsenie Coseac Судан

Речь идет о 20 тыс. тонн пшеницы, которые были переданы Судану Россией. В МИД РФ отметили, что поддержка имеет особое значение для суданской стороны из-за тяжелой социально-экономической ситуации в стране, а также частичной приостановки помощи африканской республике со стороны западных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля состоялись переговоры вице-премьера России Александра Новака и заместителя председателя Верховного совета Судана Мухаммеда Дагло.