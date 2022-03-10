Лондон, , 03:27 — REGNUM Санкционные меры со стороны Великобритании в отношении России будут усиливаться, чтобы нанести её экономике максимальный ущерб. Сказано в распространённом 9 марта канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявлении по итогам его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский с Борис Джонсон (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

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Джонсон взял на себя обязательство усилить санкционные меры в отношении России, чтобы вызвать максимальный эффект для экономической сферы. Кроме того, премьер-министр Великобритании рассказал, какую работу осуществляет Великобритания для обеспечения Украины необходимым для защиты вооружением.

Зеленский выразил благодарность Джонсону за поставляемое Киеву оружие и за позицию Лондона по ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании выделят дополнительные $100 млн правительству Украины в целях поддержки экономики.

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