Донецк, , 03:22 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что украинские каратели вели огонь со стороны населенного пункта Новолуганское. При этом боевики использовали минометы калибром 120 мм. Отмечается, что в 02:20 они выпустили не менее пяти мин по Доломитному. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Донецкой Народной Республики освободили от киевских оккупантов четыре населенных пункта. Уточнялось, что Народная милиция ДНР отбила населенные пункты Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое.