Стамбул, Турция, , 03:13 — REGNUM По меньше мере 205 рейсов, включая 71 международный, которые были запланированы на 10 марта, отменены турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в связи с ухудшением погодных условий в городе Стамбул. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines John Taggart

Кроме того, были отменены 213 рейсов, которые должны были быть выполнены 11 марта. Синоптики прогнозируют, что в указанные даты в Стамбуле может выпасть снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 71 авиарейс.

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