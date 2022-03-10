Стамбул, Турция, 10 марта 2022, 03:13 — REGNUM По меньше мере 205 рейсов, включая 71 международный, которые были запланированы на 10 марта, отменены турецкой авиакомпанией Turkish Airlines в связи с ухудшением погодных условий в городе Стамбул. Об этом организация сообщила на своем сайте.
Кроме того, были отменены 213 рейсов, которые должны были быть выполнены 11 марта. Синоптики прогнозируют, что в указанные даты в Стамбуле может выпасть снег.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 71 авиарейс.
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