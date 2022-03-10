Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Завод, который занимается производством комплектующих к тракторам и агрегатам промышленного применения, получил банкротный иск от налоговой службы. Претензии к ООО «Тихвинский машиностроительный завод» арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Ленинградской области поступил в базу 8 марта 2022 года. Сумма претензий истца составила 1 428 614,99 рубля.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в ноябре 1998 года. Директор и владелец — Юрий Паршев. Предприятие базируется в городе Тихвин Ленинградской области.

На сайте завода уточняется, что он как юрлицо был создан путем реорганизации ООО «Флора» и на нём трудятся порядка 70 человек.

«Более 10 лет наше предприятие находится на российском рынке продажи запасных частей к тракторам 5-го тягового класса серии «Кировец», — уточняют на сайте компании.