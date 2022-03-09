Мадуро заявил об угрозе перерастания экономических санкций в мировую войну
Каракас, 10 марта, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мировое сообщество не допустить перерастания безответственной санкционной политики в глобальный вооружённый конфликт.
По его словам, такие меры предпринимаются США и западом в целом «чтобы выкручивать руки странам и регионам».
Дальнейшее расширение санкционного противостояния, по мнению Мадуро, может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.
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