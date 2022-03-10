Южно-Сахалинск, , 02:53 — REGNUM На Сахалине утром 10 марта снежная лавина сошла на дорогу в Невельском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Лавина Henk Monster

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Снежная масса обрушилась на 23 км автодороги Невельск — Шебунино. Сошедший объём снега оценивается в 200 куб. метров. Погибших и пострадавших нет.

Ведётся расчистка дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта по автодороге Душанбе — Чанак временно перекрыто из-за опасности схода лавин. Об этом 9 марта написало «Азия Плюс».