Каракас, 10 марта, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Объём нефтяной добычи планируется увеличить в 2022 году до 2 млн баррелей ежедневно в Венесуэле. Об этом 9 марта сообщил президент страны Николас Мадуро при посещении завода по производству насосов для нефтедобычи.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Как уточнил венесуэльский лидер, страна «восстанавливает нефтедобычу благодаря своему рабочему классу». Мадуро уточнил, что в планах нефтяной отрасли выйти на добычу 2 млн баррелей нефти ежедневно.

В конце 2021 года в Венесуэле добывался 1 млн баррелей нефти в день. По данным официальной статистики, за год до этого каждый день добывалось около 569 тыс. баррелей нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению заместителя госсекретаря по политическим деламВиктории Нуланд, позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.