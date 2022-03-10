Вашингтон, 10 марта 2022, 02:40 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск заявил об отправке на Украину электрогенераторов и солнечных батарей для обеспечения энергоснабжения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы также отправили адаптеры для энергоснабжения от автомобилей, генераторы, электробатареи и солнечные панели для территорий, оставшихся без электричества», — заявил он.
Как все это оборудование поможет снабжать Украину электроэнергией предприниматель не уточнил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в спутниковой системе Starlink. Он подчеркнул, что является сторонником абсолютной свободы слова.