Вашингтон, 10 марта, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заявил об отправке на Украину электрогенераторов и солнечных батарей для обеспечения энергоснабжения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Heisenberg Media Илон Маск

«Мы также отправили адаптеры для энергоснабжения от автомобилей, генераторы, электробатареи и солнечные панели для территорий, оставшихся без электричества», — заявил он.

Как все это оборудование поможет снабжать Украину электроэнергией предприниматель не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в спутниковой системе Starlink. Он подчеркнул, что является сторонником абсолютной свободы слова.