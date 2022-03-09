Токио, 10 марта, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Крупнейшие японские банки намерены в связи с ситуацией на Украине перевести в другие страны часть сотрудников российских отделений, являющихся гражданами Японии. Об этом 10 марта сообщает газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Отмечается, что банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho изначально планировали сохранить своё присутствии в России в полном объеме. Но развитие ситуации вокруг Украины привело их руководство к решению перевести японских сотрудников российских отделений в филиалы на Ближнем Востоке и в Европе. Также было принято решение сократить и перевести в режим онлайн бизнес-операции банков в России.

Как сообщало ИА REGNUM, международные платёжные системы Visa и Mastercard в связи с ситуацией на Украине с 10 марта приостанавливают свою работу на территории России.

Читайте также: Кадыров попал под санкции Японии