Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Предупреждение об опасности для США военного усиления Германии и Японии сделал бывший американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 9 марта в подкасте Full Send Podcast.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил экс-глава Белого дома, сейчас США вынуждают Германию и Японию стать ключевыми державами в военном плане, и многих людей, включая его самого, настораживает, что это может быть не очень хорошей идеей и последствия могут быть непредсказуемы.

«Будьте осторожны со своими желаниями», — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил Европу в манипуляциях и использовании США в своих целях.

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