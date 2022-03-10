Вашингтон, 10 марта 2022, 02:12 — REGNUM Предупреждение об опасности для США военного усиления Германии и Японии сделал бывший американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 9 марта в подкасте Full Send Podcast.
Как пояснил экс-глава Белого дома, сейчас США вынуждают Германию и Японию стать ключевыми державами в военном плане, и многих людей, включая его самого, настораживает, что это может быть не очень хорошей идеей и последствия могут быть непредсказуемы.
«Будьте осторожны со своими желаниями», — добавил Трамп.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп обвинил Европу в манипуляциях и использовании США в своих целях.
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