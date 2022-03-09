Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 10 марта, 2022, 02:00 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске двое мужчин подозреваются в нападении на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Pixabay.com Сауна

По данным следствия, в Ноябрьске двое пьяных мужчин 1 марта, находясь в сауне, повредили имущество заведения. Администратор бани обратился за помощью в полицию. Появление правоохранителей не охладило дебоширов. Наоборот, по версии следствия, напали на полицейских. После пресечения противоправных действий, сотрудники полиции доставили нарушителей в отделение.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Нижнего Тагила за нападение на полицейского был приговорён к четырём годам лишения свободы.